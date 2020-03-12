雖然目前已經將冷錢包更新到第二代，但庫幣科技執行長歐仕邁並未滿足，而是再推出針對虛擬貨幣交易所符合聯合國防洗錢組織規範的「Sygna Bridge」服務，還獲得SBI、國發會以及日韓交易所的青睞。

去年，聯合國「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）將虛擬貨幣納入洗錢防制，並為了防止資助恐怖份子，規範虛擬貨幣在交易所轉帳時，須傳送個人可識別資訊，此舉導致虛擬貨幣交易的固定成本增加，讓各國的虛擬貨幣交易所相當頭痛。

然而，歐仕邁卻找出商機，在去年底推出服務類新產品「SygnaBridge」，提供各國交易所符合FATF規範的轉帳形式，「就像現在跨國匯款，都須透過『SWIFT』安全系統，SWIFT光是手續費收入就十分驚人，而我們的Sygna Bridge，就是虛擬貨幣產業的SWIFT。」

「創投之神」孫正義創辦的日本軟銀集團，旗下的SBI看好庫幣科技是台灣區塊鏈的獨角獸，並已二度投資。（圖／報系資料庫）

Sygna Bridge一問世，立刻獲得日本軟銀投資ＳＢＩ集團、日本金融集團、韓國交易所BITSONIC及行政院國發會的青睞，日前已完成一千六百七十五萬美元（約新台幣五億元）的Ｂ輪投資。

「台灣許多人拒絕接觸虛擬貨幣的原因是『不信任』，但現在相關的安全架構已做到聯合國要求的標準，就是希望能拉近虛擬貨幣與主流市場的距離。」對市場的開拓，歐仕邁顯然已經有了明確的方向，看來這位目前紅透幣圈的「冷錢包一哥」，將會帶領庫幣科技邁向另一個高峰。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)