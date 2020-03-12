雖然儲存虛擬貨幣的程式、載具都被稱為冷錢包，但實際上虛擬貨幣並沒有錢包的概念，而是存在於區塊鏈上，只要擁有打開該區塊鏈的「私鑰」，任何人都可以取得裡面的資產。

許多人會將虛擬貨幣存在交易所內，可是一旦交易所遭駭或者負責人跑路，那虛擬財產就會直接消失，因此許多人會將虛擬貨幣存入熱錢包、冷錢包中，兩者的差異也相當大。

冷錢包（cool wallet）

指存放私鑰的離線載體，只有在轉帳時，才須連上電腦進行交易。最傳統的私鑰存放方式，是列印在小紙條上，但紙條有遺失風險，且每次交易都要打上一長串數字，相當不便，因此才有冷錢包的出現。目前市面上的冷錢包有TREZOR Model T（4,900元）、LedgerNano X（4,199元）以及CoolWalletS（2,990元）等。

冷錢包Ledger Nano X外型有如USB隨身碟，須連接電腦才能進行轉帳。（圖／翻攝自網路）

熱錢包（Online wallet）

即線上錢包，包括存在手機APP及利用電腦瀏覽器的外掛錢包；好處是不必花錢另購冷錢包，且交易方便，不需連接電腦，缺點是熱錢包及私鑰存在線上，容易被駭客找漏洞，進而竊取虛擬貨幣。知名的熱錢包如imToken與Trust等，都有對應的手機APP，方便民眾隨時以手機交易。

熱錢包這是trust因操作方便，受到許多幣圈人士喜愛。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)