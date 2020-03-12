新冠肺炎爆發後，全球股市劇烈動盪不已，虛擬貨幣卻看漲，比特幣每顆市價再破1萬美元（約新台幣30萬元），衝上去年至今的第二高點，然而，比特幣大戶喬許．瓊斯（Josh Jones）卻沒嘗到甜頭，日前自爆遭駭客盜走價值約新台幣13億5千萬元的比特幣，消息一出嚇壞幣圈，急起熱搜防止金鑰匙被盜的「冷錢包」（Cool wallet），而目前紅透幣圈的「冷錢包一哥」，是來自台灣的「庫幣科技」！

就在比特幣再破1萬美元（約新台幣30萬元）之際，雲端服務公司DreamHost創辦人、比特幣大戶喬許．瓊斯，日前自爆遇上駭客，損失1547枚比特幣（BTC）及將近六萬枚比特幣現金（BCH），總價值高達4千5百萬美元（約新台幣13億5千萬元）。

比特幣大戶喬許．瓊斯，日前自爆遭駭客以SIM SWAP方式盜走價值4,500萬美元的BTC與BCH。（圖／翻攝自網路）

根據國際資安團隊PeckShield 統計，2019年全球虛擬貨幣市場共發生63件重大安全事件，虛擬貨幣資產損失高達新台幣2030億元。

為了防堵虛擬貨幣資安問題，專門防止虛擬資產被盜的金鑰匙「冷錢包」（Cool wallet），瞬間成了整個幣圈的熱搜關鍵字，而來自台灣的庫幣科技，是目前全球冷錢包技術最成熟的產業界一哥，年銷逾30萬套冷錢包，以每個售價2990元計算，庫幣科技年營收上看數億元，即使遇上新冠肺炎疫情，銷量也絲毫不受影響。

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(中時電子報)