【現場直播】中央流行疫情指揮中心「新冠肺炎疫情」記者會｜2020.03.12

台灣新冠肺炎疫情再升溫，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增1確診個案，國內累積達49例，為北部四十多歲女性。匡列人數44人，居家隔離25人，居家檢疫3人，因為飛機上人數比較多。

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內第49例COVID-19病例，為北部40多歲女性，2月21日自台灣經英國轉機至愛爾蘭旅遊，3月4日再從愛爾蘭搭機至比利時旅遊，3月7日自比利時經土耳其轉機，3月8日返台。個案入境時無症狀，返家後出現頭痛、倦怠及喉嚨痛症狀，3月10日至醫院就醫並採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。

指揮中心表示，依個案發病前活動史研判，於國外感染的可能性較高，個案自返國後除就醫外，均待在家中未外出，其同住家人目前無疑似症狀，衛生單位已完成採檢。將進一步調查個案在愛爾蘭及比利時之旅遊行程，並持續追蹤其同住家人、入境同機旅客、機場接送司機及就醫接觸者等健康情形。

日前一名確診的澳洲音樂家來台演出，引發國內文化單位恐慌，中央流行疫情指揮中心表示，目前已對樂團30名密切接觸者進行採檢，全為陰性，另對曾採訪的12名媒體採檢8人，其中4人結果為陰性，另4名結果尚未出爐，因此目前尚未傳出有音樂家傳染的確診個案，民眾不必過度恐慌。

院內感染到院外感染的第34例確診個案，傳染者包含兒女、出院患者及其家屬，總共8名，目前已採檢405名，397人採檢皆是陰性，陳時中表示，院內感染已獲控制。

武漢第二批專機日前抵台，361名台胞落地後，送往集中檢疫所隔離，今日一採結果出爐。中央流行疫情指揮中心表示，361人當中，280人採檢陰性，其他81人檢驗中。

口罩實名制2.0今天上午9點上路，但剛上路就面臨大當機，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，截至下午2點已有八千多人次預約成功，對於不順暢的系統已持續調整中，呼籲民眾不要心急，有一周的時間供大家登記預購，不需要擠在同一天搶購。

澳洲音樂家日前來台演出，於境外確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來希望加強自主健康管理強度，量體溫確實通報，有症狀就要回報，目前正建立系統，提供自主健康管理者回報，出境時還需要再報一次，中間任何一端違反規定就會予以重罰。若有需要，將啟動擴大採檢，外國人入境台灣的採檢，將採自費方式。

陳時中表示，美國疫情這兩天變化很快，不過整體來說，每百萬人的確診出不太高，下一步應會分州、分區域來管制。

BBC提問台灣為何能在此次防疫中成功，陳時中回應，因台灣防疫措施啟動得比較早，當初武漢一傳出有新冠肺炎嚴重的病人，我們就進行一系列的應變行動，包含，機場管制、設立應變中心。

針對華航包機有位女乘客，因體溫37.1度而遭拉下機，今媒體報導原來是因該名婦人懷孕了，才會發現體溫過高，對此中央流行疫情指揮中心表示，前天其時並不知道該名婦人已懷孕。

(中時電子報)