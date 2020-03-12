日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續延燒，外來觀光客減少，連日本人也取消國旅行程，讓北海道一間觀光巴士公司撐不下去，將總數8名司機解雇7人。

日本放送協會（NHK）報導，這間位於札幌市的觀光巴士公司，2月底解雇總數8名司機中的7人。公司方面表示，在完全看不到前景的情況下，才會做出這樣痛苦的決定。

這間觀光巴士公司位於札幌市清田區，從4年前開始針對中國及韓國等觀光客，提供巴士出遊行程，受惠於訪日觀光客持續成長，之前一整年幾乎全年無休。

不過，沒想到冠狀病毒疾病疫情延燒，從1月下旬陸續接到旅客取消行程，最後到3月的預約數來到零。

公司方面雖然跟當地政府勞動局商談雇用補助等，但考量即使接受補助也難以維持經營，最終只好下定決心解雇。

除了節省人事成本，這間公司擁有的9台大型巴士也只留下5台，取消其他4台的營業登記手續。

公司負責人說，雖然想辦法想撐下去，但在完全看不到前景的情況下，只能做出這樣痛苦的決定。

其中一名被解雇的60多歲男性司機，是公司成立時就加入的正式社員，他受訪時說，到去年為止幾乎沒有休息，工作是一件接著一件來，但到了今年1月中旬時，工作量已減到去年的一半，有一種突然被推下去的感覺。

這名司機說，目前先靠失業保險生活，但前景一片黑暗，完全無法思考未來。過去這麼長時間都是擔任巴士司機，要轉職也有困難。

他說，等到公司營運狀況恢復想再回去工作，但疫情要延燒到何時也不知道，看不到前景令人感到不安。

北海道巴士協會表示，北海道內有約250間出租巴士公司，其中124間是協會會員。他們針對疫情蔓延向會員進行調查，到本月6日止共有87間公司回覆。

根據調查，今年1月到6月的預約取消數，總計至少1萬2000輛次，預估損失金額約8億6000萬日圓（約新台幣2億5000萬元）。

協會表示，一開始雖然主要是以中國為主的觀光客取消預約，但從2月下旬開始連日本觀光客的國旅預約都取消，進入3月後可說出現「毀滅性影響」。

北海道巴士協會表示，在完全無法預料未來發展的情況下，恐怕會讓巴士公司的經營狀況更加嚴峻。

(中央社)