36歲顏姓男子近日竊取他人車牌掛在自己車上，並於土城、三重隨機盜取高檔排氣管於網路上兜售，張姓失主2日認出顏嫌商品就是自己失竊的排氣管，5日喬裝買家，與顏嫌相約在捷運站面交，與警方聯手將他逮捕，警方表示，顏嫌訊後依竊盜、贓物等罪嫌移送法辦。

顏嫌2日凌晨4時許於三重區三民街竊走張姓男子愛車的排氣管，放上臉書販售，張男逛網站時，赫見顏嫌販售的商品，就是自己的排氣管，於是喬裝成買家，與顏嫌相約5日下午2時許，在三重菜寮捷運站面交，並暗中報警尋求協助。

張男先確認排氣管編號相符，立即呼救埋伏員警上前將其逮捕。警方後續清查，發現顏嫌車廂內另有2個失竊排氣管，訊後將他依竊盜、贓物罪嫌移送法辦。

據了解，顏嫌近期在三重、土城地區犯下多起排氣管竊盜案，手法均是在暗夜竊走民眾車牌後，將偷來的車牌掛在自己車上，隨機找尋機車牽到空地，拔下排氣管或較具價值的零件後，將機車丟棄現場，最後再將偷來的車牌拔下，安裝回原本的機車上。

(中時 )