警方從蕭姓男子住處發現改造槍枝半成品以及子彈12發。（民眾提供／李文正台北傳真）

故宮博物院對面竟然有小型兵工廠，士林警分局接獲線報，指稱至善路2段一處平房內有人販賣槍枝，警方10日上午持搜索票進入屋內，逮捕蕭姓男子，起出改造手槍1把以及半成品，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦，檢察官複訊後諭令2萬交保。

25歲蕭姓男子曾犯多起槍砲等案，專門在士林一帶改造槍枝，與女友一起吸食第3級毒品，近日遭人檢舉將改槍工具移往故宮博物院對面，利用深夜附近住戶稀少，避免遭人發現異狀。

士林警分局持搜索票，趁蕭男外出買麵時，從後方將人壓制，蕭被捕多次，直接嗆聲「你有票嗎？」如果沒有票的話就放人，警方從牛皮紙袋內拿出搜索票，他才乖乖開門讓警察進入屋內，警方連在場的女友也一併帶回驗尿並以持有第3級毒品予以裁罰。

警方在屋內起出改造手槍1把、半成品以及子彈12發，以及改造工具，並呼籲不要以為知名景點就能掩人耳目，警方將持續查緝不法份子。

(中時 )