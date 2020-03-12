為提升銀行國際競爭力，增加特定金錢信託資金之靈活性與流動性，金管會去年（2019）公告開放「基金自行質借」業務，多家銀行已經陸續申請，其中元大銀行宣布已獲准正式開辦，目前系統、管控及教育訓練等作業皆已完備，開辦後元大客戶將可望增加資金運用效率，亦可擴大財富管理業務量，創造客戶與銀行的雙贏局面。

元大銀指出，為響應主管機關打造國際理財平台政策，去年即已遞件申請辦理，上月已獲主管機關核准辦理基金自行質借業務。以往客戶如有資金調度需求，手上持有的特定金錢信託受益權，惟有「贖回」一途，經常發生價格未必好，卻得忍痛贖回的情況。現在「基金自行質借」業務開辦後，客戶可自行評估透過基金質借方式，將其於元大銀行之特定金錢信託受益權，作為擔保品設質借款，取得靈活運用的資金，有助客戶在理財規劃時，可長線持有理財商品，同時將資產活化，提高資金使用彈性。

元大銀行也依據相關法規說明「基金自行質借」業務的對象以及業務範圍，承作對象為專業投資人（包含自然人及法人），標的為與元大銀行成立特定金錢信託契約，指示元大銀行以受託人名義購買的境內、境外基金、境外有價證券的債券與ETF，另法人專業投資人可再包含外國股票。

此項業務的貸款成數，將視質設標的風險與放款條件而定，最高可達設質總額的五成，台幣信託標的可質借新台幣，而外幣信託標的，則可質借原外幣或台幣以外的其他外幣，且質借出的資金沒有使用上的限制，對客戶來說非常便利。

(工商 )