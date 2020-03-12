隨著新冠肺炎持續升溫，連全球第一大國美國也失守，伴隨著罹病人數與日俱增，美股也如雪崩般下跌，出現動輒千點的跌點，在市場一面倒的認為新冠肺是美股的殺手下，鴻海創辦人郭台銘卻獨排眾議，認為美國股災不是受到疫情的拖累，反倒和油價戰爭的關係比較大。

世衛宣布新冠肺炎全球大流行，美股四大指數全數嚇呆，美股道瓊指數應聲下跌1464.94 點，收在23,553.22點，跌幅高達5.86％，正式宣告史上最長的牛市告一段落。

當市場將美股暴跌歸咎於新冠肺炎禍及美國時，郭台銘卻認為，美股重挫並不是受到疫情所拖累，而是因為油價戰爭的關係。

郭台銘強調，這波的油價戰爭，主要是因為不同經濟組織在面臨各自的利益時，各自有不同的立場和盤算，再者，原本經濟就有輪迴，當經濟到一個熱度之後，就會降溫，「2020年就算沒有這次疫情，股市也會下修」。

郭台銘認為第三個造成美股重挫的原因則出在市場對美國市場能否繼續成長出現疑慮，畢竟美國還是拉動全球經濟的火車頭，佔全球四成的消費量，如果美國人不再消費，這對全球經濟下滑的殺傷力將會很大。

(工商 )