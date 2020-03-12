台灣大哥大基金會「i無限公益微電影」計畫今年首度以體育選手培育、關懷街友兩大主題推出兩部公益微電影《夢想很清楚》和《超級大來賓》，影片在YouTube上架後引發網友熱烈回響，前者短短一週點閱次數就破萬，後者也創造近五千次的點擊數，每一次點擊，台灣大基金會都將代民眾捐出1元，每部影片最高可募得十萬元。

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，今年「i無限公益微電影」關心的議題由廣入微，並首次嘗試採取「紀錄片」和「脫口秀」兩種截然不同的拍片手法，從影片呈現就可看出團隊投入很多心思。像是《夢想很清楚》的林靜憶導演不辭舟車勞頓，特地深入位於山區的卡度部落，花了兩天進行家訪，才知道許多部落的孩子高中職畢業後為改善家計，往往選擇直接從軍。但影片裡的布農族空手道少女雪芃，卻勇敢決定爭取總統教育獎，並邁向大學之路，讓團隊看到孩子翻轉未來的可能性。

劉麗惠指出，台灣大基金會希望串連起影視人才與公益團體，結合雙方力量，傳遞台灣這塊土地上仍有許多等待幫助的弱勢族群，而他們背後那一群默默行善、無私付出的公益團體及志工，也需要更多熱血群眾挽起袖子加入他們。台灣大基金會也提出邀請台灣大的用戶透過5180即時捐、或直接投入公益行列，讓善的力量涓滴成河、愛的種子發芽茁壯。

台灣大基金會今年推出兩部公益微電影，《夢想很清楚》記錄一群缺乏資源的南投偏鄉學子，透過每日不停歇的空手道鍛鍊，讓未來不再只是單選題。導演林靜憶以紀錄片《人生其實才開始》勇奪第11屆myfone行創獎微電影百萬首獎，她曾擔任名導侯孝賢、蔡明亮、林正盛的電影副導，擅長自然不做作的記實手法。

2018年首次加入台灣大「微樂心溫度」專案，記錄重症兒童許下的小心願，令許多人紅了眼眶，影片上線一個多月點擊次數就突破50萬。這次林靜憶經歷長達4個月的田野調查與蹲點拍攝，累積與77名學生及教練多達上百次的訪談記錄，全來自於她對紀錄片原味呈現的堅持。《夢想很清楚》在YouTube上線後，點閱率累積至今已突破1萬2千次。

重視捕捉人物真實情緒流動的林靜憶，回憶起當初拍攝影片發生的有趣小插曲，她說，為了克服孩子們面對鏡頭的緊張感，每次拍攝時總是小心翼翼隱藏氣息不被孩子發現，有一回她躲在冰箱後面很久，因太專注觀察孩子的反應，事後卻發現忘了按下錄影鍵，讓她好氣又好笑。

《超級大來賓》導演吳佩薇當初會碰觸「無家者」議題的契機，來自於對一個無名女街友的觀察。因性別弱勢，這名街友幾乎沒有打工機會，儘管有善心民眾提供食物，她卻像是在原地生了根似的，無法脫離。吳佩薇說，後來她認識了芒草心，才知道芒草心不只讓無家者獲得溫飽，更進一步支持他們重獲自立能力。 吳佩薇以看似突兀的「脫口秀」手法呈現這部微電影，其實是她刻意的安排，她說，主要目的是想凸顯社會主觀印象與階級觀念，像劇情中那塊被主持人冷言嘲諷的三明治看板，對無家者而言卻是求之不得的餬口機會，唯有大家拋開成見、伸出援手，才能讓這群無家者真正脫下看板。《超級大來賓》在上線後，點擊數累積至今逼近5千大關。

《夢想很清楚》和《超級大來賓》兩部影片皆已於YouTube上架，台灣大用戶手機可免費直撥5180120（捐款對象：社團法人南投縣青少年空手道推展協會）或5180121（捐款對象：社團法人台灣芒草心慈善協會）進行行動捐款，或是直接觀賞影片，讓每個點擊化為一元愛心善款。

「i無限數位公益計畫」8年來，已幫助超過24個公益團體拍攝公益微電影，協助募款超過2千5百萬元，更透過累積的上千萬點擊次數，讓更多人了解公益團體的公益理念，進而願意伸出援手。

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