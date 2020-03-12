（即時新聞） 一袋女王十周年慶記者會主持人曾國城（陳俊吉攝）

曾國城、巴鈺12日出席《一袋女王》即將度過十周年慶、開播2000集記者會，演藝圈好友鍾欣凌、范瑞君、張鳳書、楊麗音、王月皆共襄盛舉，鍾欣凌誇讚曾國城有著里長氣息、巴鈺帶有村長氣質，在錄影過程總是很能放得開;范瑞君、張鳳書預祝節目能夠陪他們到老，讓曾國城笑回：「這不是養老院啊！」曾國城被問到主持價碼是否會提高？「不好漲，什麼時代了，有工作做就不錯了！」一旁巴鈺立即大聲公再幫腔：「他說有工作做就好，現在工作不好找！」曾國城笑歪：「可以小聲點嘛！怪不得鍾欣凌說妳是村長！」他認為現在共體時艱，自嘲：「薪水不能微調，體重有微調，1年增胖1公斤。」

新冠肺炎疫情延燒，曾國城表示曾拌麵的業績逆勢成長1到2成，友台主持的帶狀節目《型男大主廚》採階段性調整一周改播兩集，其他時段則是重播以節省開銷，「光今天《一袋女王》都不請觀眾進場觀看了，應該可以省很多錢。」曾國城開玩笑說：「連胡瓜主持的《綜藝大集合》都從廟口變成巷子內，棚內錄影了。」巴鈺坦言工作上面影響不大，平時錄影也會做好防護措施，連採訪都要隔1公尺的距離。曾國城十分關心老婆以及友人在澳洲雪梨疫情，「還好雪梨災情少，台灣這座小島監控的很好很安全。」曾國城叮嚀各位在歐洲旅遊其實搭火車每2個鐘頭就會換一個國家，疾病傳染十分快速，「聽聞現在是控制疫情的好時機，若到年底再冷，可能又會大爆發。」

2月初劉真因心臟主動脈瓣膜狹窄入院開刀，以裝置葉克膜搶救，爾後又裝心室輔助器等待換心，近期則有開顱手術清除血塊一說，外傳她現在體重削瘦剩30公斤，曾國城心疼地說：「她真的是一個我們很喜歡的來賓，好棒的一個人，在節目上總是很真誠地分享舞蹈、生活瑣事，而且辛龍的女兒才4歲，就會說要哄爸爸睡覺，怕爸爸一個人寂寞，真的好懂事。」巴鈺感慨：「她超級可愛，會臉紅和害羞。」二位分享劉真在節目上的逗趣的事情，「嘴巴一邊說不要覺得道具好醜，一邊又主動地穿上去，然後又狂笑不已，真的很可愛。」曾國城則許下願望：「這麼好的人，在如此脆弱的階段，奇蹟會發生。」曾國城認為現在七成左右的民眾罹患二尖瓣脫垂，呼籲大家都要2年1次全身健康檢查。

(中時 )