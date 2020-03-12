三洋紡(1472)今日宣布預計投入每月至少50萬片的產能生產PPF(Power Protective Fighter)超強防護鬥士之布口罩，由於口罩相關產品目前為新型冠狀病毒肺炎疫情防控之國家重點醫療物資，三洋紡攜手昇締生技(LightSPA)持續密集配合政府加速完成布口罩後續透氣與抑菌的認證程序，並整合產業鏈資源共同齊心挺台灣戰疫。

三洋紡表示，將與昇締生技可望盡速完成政府認證程序，全力將產品推廣至台灣各大線上與線下消費通路上架，為全民防疫的非常時期挺身而出！

三洋紡表示，與昇締生技自疫情發生後，挑燈夜戰2個月時間共同研發設計此款運用三洋紡獨家專利夢纖維(DreamFel)之超細長纖科技所打造的PPF布口罩，發揮DreamFel的不吸水、親膚、隔絕外界污染的特性，同時結合聚酯纖維不同的物理性結合而成的雙層布料，設計全方位五層有效防護，從內的親膚層、吸水層、阻隔層、奈米銀抗菌層至外層永久性防潑水表層，達到預防病毒飛沫、抗菌防臭、親膚抑敏、環保材質、超透氣，不僅已獲OEKO-TEX STANDARD 100無毒抑敏親膚一級認證，以及CNS14774合格檢測，甚至可水洗超過200次以上仍可對3μm以下的微米級細菌有95％以上的阻隔效果。

三洋紡進一步表示，公司與昇締生技(LightSPA)合作默契已長達4年，LightSPA旗下產品訴求無毒親膚且高機能兼顧環保的防曬外套、防曬帽等親膚層也是使用三洋紡之超細長纖夢纖維(DreamFel)所研發設計，其產品並在包括東森、蝦皮、momo購物等線上線下通路的銷售表現，獲高度的消費者回購率。

有鑑於新冠肺炎疫情持續延燒，且全球口罩仍面臨需求量遠高於供給量的時間賽，促使三洋紡攜手與昇締生技積極整合台灣紡織產業上下游供應鏈的力量，快速組織相關合作夥伴與人才、技術等一同打群架，是雙雙能於短短2個月快速提供有效防護口罩的重要關鍵。

(時報資訊)