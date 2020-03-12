中信金（2891）今法人說明會，對外說明2019年全年營運概況及經營績效。中國信託金控自結2019年全年稅前盈餘518.09億元，稅後盈餘為428.80億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為13.04%，稅後資產報酬率（ROA）為0.72%，每股稅後盈餘（EPS）為2.16元。

中信金控法人說明會由中信金控總經理吳一揆及財務最高主管暨發言人邱雅玲共同主持。中信金控表示，2019年金控旗下各子公司獲利表現出色，整體獲利在銀行及保險雙核心發展策略奏效下，持續締造高峰。其中，中國信託商業銀行全年合併稅後盈餘為308.99億元，台灣人壽保險公司全年合併稅後盈餘為131.10元。

中國信託銀行2019年存、放款動能穩健，帶動淨利息收益成長。財富管理業務提供全方位專業財務規劃建議，維持業界領先地位；信用卡業務提供客戶最佳支付體驗，推出多元化支付工具及拓展消費場景，刷卡消費金額持續成長，加上彩券等業務動能穩健，整體銀行之手續費淨收益較去年成長逾10%。中信銀行2019年淨利息收益與手續費淨收益合計之主要核心業務收入占總營收近88%，較去年成長8.4%。資產品質方面，截至2019年12月底，中信銀行之合併逾期放款比率為0.36%，合併呆帳覆蓋率為369.4%，風險控管得宜。

保險業務方面，台灣人壽持續優化產品組合及維持多元化投資布局，2019年經常性投資收益率較去年提升10個基點；另外，準備金負債成本更較去年大幅降低16個基點，經常性利差持續擴大，進一步強化人壽獲利體質；同時受惠於投資收益的挹注，獲利大幅成長，台灣人壽全年稅後淨利較去年同期成長高達58%。

(時報資訊)