美系外資針對智慧型手機用指紋辨識出具最新研究報告指出，超薄指紋傳感器需求，短線儘管會受到疫情影響，導致今年出貨量減少，但在長線來說，隨著產品的效能、穩定性提高，依舊具有發展空間，維持對神盾(6462)中立看法，且認為在宏觀穩經濟條件回穩後，市場仍由聯發科(2454)轉投資的大陸匯頂主導。

美系外資表示，目前已經有市場聲音針對大陸智慧手機潛在的設計變更提出疑慮，認為這可能會大大減少對超薄指紋傳感器的需求，主要是認為手機OEM廠是否會將電池更改為L形，如此一來，就無需採用超薄指紋傳感器，現階段根據對於供應鏈的調查顯示，「目前仍不用太擔心」。

美系外資表示，若如市場揣測所言，智慧型手機改用L型電池並非新鮮事，且已經在一些大陸智慧手機OEM的項目開發中投入了一段時間，從技術上來講，將電池更換為L形並不難，但是，這還需要更改PCB設計以及智慧手機中組件的位置，這可能比超薄指紋傳感器的增量平均售價(約3美元)還要高，因此，到目前為止，L型電池的採用率一直很低。

美系外資進一步表示，有市場擔憂新型冠狀病毒恐對智慧型手機產業帶來負面影響，事實上，智慧手機OEM廠商不排除會在短期內改回鏡頭式光學指紋識別以節省一些成本，由於智慧手機需求疲軟，故已經在2月初時，將今年超薄型指紋傳感器的出貨量預測下調至5000~5500萬套。

外資也提到，惟智慧手機OEM廠商決定更改設計，則交付週期通常為半年，屆時產品情況可能已經穩定，匯頂的第二代超薄指紋辨識可能以更低的成本、更好的性能問世，同樣，超薄指紋的好處是為5G智慧手機中的其他組件節省了空間，因此預估智慧手機原始設備製造商不會完全回歸鏡頭式光學指紋識別。

就相關概念股來說，美系外資維持對神盾的中立看法，認為在宏觀穩經濟條件穩定之後，市場仍然由匯頂主導，故給予匯頂買進評等，匯頂為聯發科(2454)轉投資的大陸辨識晶片大廠，與神盾一直有著產業競爭的關係。

(時報資訊)