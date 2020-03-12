新冠肺炎疫情造成全球大流行，美國總統川普在台灣時間9點開盤談話內容，市場解讀偏空看待，道瓊期指大殺千點，亞股全倒，台股也一度挫低500點，終場跌幅略微收斂，以10422.32點作收，下跌471.43點，跌幅4.33％，成交金額2700.63億元，是今年1月30日以來，再次見到2700億元大量。

各大類股殺聲震天，通信網路類股跌幅最小，跌幅2.05％，光電類股跌幅8.77％，跌幅最大，主要股王大立光(3008)大跌9.24％，玉晶光(3406)跌停，面板股的友達(2409)、群創(3481)重挫逾8％。台積電(2330)出現超過11萬張大量，但有護盤跡象，收盤跌幅2.65％，相較盤中最大跌幅少了快一半的跌幅。

分析師認為，美國總統川普陸續以降息、降稅措施救市，但歐美疫情仍未減緩，原本川普對疫情相對樂觀，但上午談話市場解讀轉趨悲觀，加上藝人湯姆漢克斯及NBA球星染疫，引爆市場恐慌，NBA全面停賽，顯示後續對於歐美旅遊、娛樂等終端消費的重大衝擊才正要來臨。

短線上，全球恐慌性賣壓蔓延，投資人不急著尋求買點，即使基本面強勁或具高殖利率的股票，也難保不被市場錯殺，所以趁盤勢險峻修養身息，靜待大盤回穩，再來參考基本面、題材面、技術面操作，現階段持盈保泰為佳。

櫃買市場讓散戶成驚弓之鳥，指數大跌7.96點，跌幅5.82％，收在128.92點，成交金額535.67億元。

(時報資訊)