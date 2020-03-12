民眾黨已婚中央委員張益贍，與同黨立院黨團助理蔡宜芳，昨天（11日）被本刊直擊，兩人在車上調情擁吻，還一起到摩鐵開房間。不倫醜聞爆發後，張益贍遭民眾黨開除黨籍處分；而黨中央今天將會調查，蔡宜芳是否違反黨章。民眾黨前發言人陳思宇，稍早在臉書提出呼籲，希望張益贍與蔡宜芳，兩人應該要出面向社會大眾道歉；而看在過去在同黨內奮鬥的情誼，陳思宇也對蔡宜芳溫情喊話：「道歉吧宜芳，我們陪妳」。

陳思宇今天中午在臉書評論昨天爆發的民眾黨醜聞風波，發文開宗明義，陳思宇首先向張益贍喊話：「辭職吧！張益贍，這真的不是台灣新政治文化」；並對於事件女主角蔡宜芳提出呼籲：「道歉吧！宜芳我們陪妳！」陳思宇強調，介入別人的婚姻生活是錯的，應該要道歉，如果有需要「我們都會陪她一起共度。」

前民眾黨發言人陳思宇，透過臉書發文，呼籲爆發不倫醜聞的張益贍與蔡宜芳，應該要出面向大眾道歉。（圖／翻攝臉書）

陳思宇提到，張益贍身為台北市文化基金會的副執行長，坐享超過10萬的月薪，拿著台北市民的納稅錢，應該要對得起台北市民，卻只上班兩個小時，辜負了市民的期待，希望張能夠好好反省。

陳思宇並表示，民眾黨出於協助候選人的好意，才建立了保母制度，就是希望可以幫助每個黨員一起打拼。但張益贍作為蔡宜芳的保母，有需要履行的責任與義務，應該要自我約束，「但張先生卻辜負了這份託付，藉由保母制度發生婚外情，背棄自己的保母與人夫身分，除了辭職，更應該出來道歉！」

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(中時電子報)