軍公教退撫年改上路，引發軍公教團體不滿，紛向主管機關提救濟，但後續訴訟比例往往偏低。監委仉桂美、劉德勳調查發現，考試院保訓會複審決定書、行政院訴願決定書大都通知當事人到台北高等法院提訴訟，造成軍公教南北奔波，應訴不便，要求考試院與行政院督促所屬確實檢討嚴處，避免再生爭議，肇生民怨。

監委仉桂美說，對年改不滿者的公務員，先向考試院保訓會複審，軍人與教師可向行政院提就濟，但若被駁回敗訴後，可進一步向高等行政法院、最高行政法院提訴訟。她指出，保訓會受理約受理9萬3千多件公務員的復審案量，但真正提起訴訟僅46.51％，教師向教育部與國防部原受理的救濟案量，到最後提起行政訴訟數量均驟減。

仉桂美表示，理論上，在高雄的公務員被保訓會駁回敗訴，應可向高雄高等法院提訴訟，最後一關再到最高行政法院，但考試院保訓會與行政院大都通知當事人到台北高等法院續打訴訟，採原告遷就被告的「以原就被」原則。

仉桂美指出，行政訴訟法已在2010年修法增訂15條之1，明定由「公務員職務關係所在地」的行政法院管轄，使其得以就近尋求司法救濟的「以被就原」原則，以保障人民訴訟權，但保訓會實際做法卻與該法不合。

仉桂美說，雖然「軍、教人員」的身分不同於「公務員」，但行政訴訟法為「民告官」，制度設計應以方便原告，保護人民權益為重心，應併採「以被就原」原則。

仉桂美透露，約詢考試院轄下的獨立機關保訓會時，對方還算有誠意，表示將提到委員會研議，而行政院的講法模玲兩可，因此上午在教育及文化委員會、司法及獄政委員會聯席會議提出調查報告，促請相關機關檢討改善，以充分保障人民訴訟權。

(中時 )