美國霍普金斯大學追蹤新冠肺炎疫情全球擴散地圖11日被媒體發現原本以英文「Taiwan」稱呼台灣，但突然改成「台北與周邊地區」，在我方抗議後，該團隊已將名稱改回原本的台灣英文名稱，並註明是依據美國國務院官方規定。

Here is what I hope is the last update on this story:



After attracting fierce criticism, JHU has reversed its decision and changed back to "Taiwan."



A spokesperson said they would adopt the State Dept's guidelines, rather than the WHO's.https://t.co/3k7zHT0jFH https://t.co/aeiu8BUnpF — B. Allen-Ebrahimian (@BethanyAllenEbr) March 12, 2020

據《中央社》報導，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）媒體關係辦公室代表杜諾文（Douglas Donovan）向媒體表示，該團隊在本週進行全面審查時，負責網站開發的約翰霍普金斯大學土木暨系統工程系副教授賈德納（Lauren Gardner）與團隊決定依循世界衛生組織（WHO）的國家名稱，以確保資訊一致性。但經過進一步考慮，團隊決定使用美國國務院的官方名稱，包括台灣。

美國新聞網站Axios首先發現台灣名字突然被變動，對此賈德納向Axios表示，他也是剛才發現，承諾會立即調整。

新冠肺炎全球擴散，除了公共衛生問題外，連帶我國在國際組織上名稱的風波。先前世界衛生組織（WHO）在疫情報告中，將我國列入大陸項目底下，也是以「中國台北及周圍地區」（Taipei and environs）稱呼我國，並在附註欄載明，大陸確診病例包括香港特別行政區、澳門特別行政區與台北及周邊地區。

(中時電子報)