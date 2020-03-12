公務人員、警察人員晉升官等訓練，原本預計5月下旬分批展開，保訓會今天宣布部分梯次檔期順延。高階文官培訓飛躍方案的參訓計畫暫停，行政中立及公務倫理等多項訓練也將延後辦理。原訂3月26日舉行的文官學院成立10周年院慶典禮取消。

今年度薦任公務人員晉升簡任官等訓練及警正警察人員晉升警監官等訓練，原本預訂5月25日起分3梯次調訓，計開辦35班，因應新冠肺炎疫情，保訓會宣布將延後兩個月開訓。

委任公務人員晉升薦任官等訓練預計6月29日起分2梯次調訓，計開辦39班。警佐警察人員晉升警正官等訓練7月6日起分2梯次調訓，計開辦26班；交通事業人員員級晉升高員級資位訓練訂於8月24日至9月18日辦理1班，預估總調訓人數約為4500人，將因應疫情，停課標準、補課比照教育部針對校園採取的作法。

高階文官培訓飛躍方案今年1月起保訓會原已函請各主管機關薦送參訓人選，並規劃於3月下旬辦理遴選作業、6月5日開訓及8月下旬至9月上旬辦理國外研習課程。

但考量疫情發展，全國中央及地方各機關已投入大量人力於各項防疫工作，各機關紛紛反映，原推薦的人選中不乏係負責機關防疫決策的重要任務，保訓會指出，為避免影響各機關防疫業務推動，並顧及受訓人員參加國外受訓時，面臨長途飛行及研習期間的健康考量，本項訓練各項活動均暫停，將視疫情和緩後再行辦理。

行政中立訓練及公務倫理宣導專班，今年度原規劃於6月起分別辦理一般班4班、高階班1班，為因應疫情，保訓會也決定暫予延後，並將視疫情狀況再行辦理。

至於行政院暨所屬機關以外公務人員訓練，保訓會指出，其中每年都會規劃辦理的新世紀公共治理創新研習班，原本4月起陸續開設相關研習主題課程，值此防疫期間因訓練未具急迫性，將暫緩開辦。

今年3月26日文官學院成立10周年，原本規劃舉行院慶活動，邀請考試院長、考試委員、各部會長官與文官學院歷任院長出席典禮，還洽妥外交部邀請菲律賓文官學院院長來台訪問並進行專題演講，雙方並擬簽訂MOU。現因應疫情，保訓會也宣布取消院慶當天的典禮及邀訪簽約等活動，僅保留專刊出版、紀念地標等院慶項目。

(中時 )