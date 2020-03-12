台灣健保享譽國際，卻有不少新住民因來不及加入健保，在生病後引發經濟危機，新北市民政局透過「愛心大平台新住民關懷計畫」，媒合新北市宗教團體、新住民協會及市民捐助資源，協助新住民即時補助醫療費用減輕其負擔。來自巴基斯坦的張先生跟妻子結婚後，因沒有健保，就醫費用高達7000元，在好日子大平台協助下，減少了一半負擔費用，也終讓他病情好轉。

民政局長柯慶忠表示，去年底新北市新住民居住人口達8萬1893人，占新北市總人口的2.04％，市府長期致力於推動各項新住民福利服務措施，此次的愛心大平台提供即時補助，除了照顧新住民服務再升級，也滿足新住民家庭的多元需求。

戶政科長顏耀明表示，「愛心大平台新住民關懷計畫」補助醫療金額在3萬元以下案件，由新北市各戶所受理、審核及撥付，即日起至2022年底止，民眾自費部分最高補助五萬元。

柯慶忠說，新北市的新住民及其子女人數，居全國之冠，各戶政事務所去年8月起首次推出「新住民一站式服務」，整合社會局、教育局、勞工局、衛生局、經濟發展局及法制局等跨局處資源，提供新住民職業訓練、技職證照輔導、健康指導及創業諮詢等服務措施。今年1月又接續推出「愛心大平台新住民關懷計畫」，透過宗教團體及市民捐助，提供即時補助，共創幸福新時代。

(中時 )