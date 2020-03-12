《財聯社》報導，據中國汽車工業協會消息指出，2月，大陸汽車產銷量出現大幅下滑，汽車產銷分別完成28.5萬輛和31萬輛，較上月下降83.9％，較去年同期分別下降79.8％和79.1％，而1到2月，汽車產銷分別完成204.8萬輛和223.8萬輛，產銷量較去年同期分別下降45.8％和42％。

(旺報 )