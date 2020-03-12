陸2月汽車產銷量分別大跌79.8％、79.1％ 14:572020/03/12 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《財聯社》報導，據中國汽車工業協會消息指出，2月，大陸汽車產銷量出現大幅下滑，汽車產銷分別完成28.5萬輛和31萬輛，較上月下降83.9％，較去年同期分別下降79.8％和79.1％，而1到2月，汽車產銷分別完成204.8萬輛和223.8萬輛，產銷量較去年同期分別下降45.8％和42％。 (旺報 ) #產銷 #汽車 #下降 #銷量 #2月 也許您會感興趣 推薦閱讀 刺激汽車消費 電動車成重點 04:102020/03/10 焦點新聞 陸2月CPI年漲5.2％ 前2月CPI年漲5.3％ 09:402020/03/10 財經 陸2月PPI年減0.4％ 1-2月PPI年減0.2％ 09:402020/03/10 財經 肺炎基期雙利空 觀光股2月營收慘 19:412020/03/10 財經 臻鼎併先豐 爭霸全球PCB 04:102020/03/11 產業．科技 《業績-生醫》盛弘發展平順，2月營收年增24.41％ 07:442020/03/11 財經 《業績-鋼鐵》春雨2月營收年減2.41％，審慎看上半年 07:442020/03/11 財經 《業績-電子零件》健鼎2月營收月減7.3％，Q1業績恐先蹲 09:092020/03/11 財經 《百貨股》疫情影響，淘帝-KY保守看Q1 10:512020/03/11 財經 特斯拉2月交付近4千台 拿下陸新能源市場3成市占 11:242020/03/11 財經 財經熱門新聞 本周第3次熔斷警報！美股期貨殺5％ 又暫停止交易 - 財經 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 股市避險找黃金失靈了 這個才是王道 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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