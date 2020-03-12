八卦山風景區於田中火車站前廣場，舉辦推廣2020田中經典小鎮植樹贈苗活動，現場送出2000株桂花等各類樹苗。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山處舉辦植樹贈苗活動，推動生態旅遊及山脈旅遊登山健行。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山處贈送桂花等各類樹苗，吸引民眾排隊索取。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山國家風景區管理處於梨山風景區「楓之谷-1956秘密花園」舉辦植樹活動，種植近500株紅榨槭、青楓等原生樹種。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山國家風景區管理處為推動生態旅遊及山脈旅遊登山健行，12日在梨山風景區「楓之谷-1956秘密花園」舉辦植樹活動，種植近500株紅榨槭、青楓等原生樹種。此外八卦山風景區與獅頭山風景區分別結合彰化縣田中鎮與苗栗縣南庄鄉，贈送2000株及500株小樹苗。

參山處12日聯合林務局、福壽山農場、梨山賓館、公路總局及當地民代等，一同在「楓之谷-1956秘密花園」舉辦「森情梨山、植愛山城」植樹活動。現場100多人分組挖坑、種樹、澆水，種植500株櫻花、紅榨槭、青楓、流蘇、桂花及杜鵑等原生種苗木，期許植樹成林。

參山處長柯建興表示，樹木除降溫、淨化空氣之外，更有美化景觀、身心療癒的效果。配合國際生態旅遊趨勢，參山處持續加強休憩綠蔭及景觀綠美化，配合現地景觀及環境，以適地適種方式種植樹苗，營造風景區特色植栽景觀意象，也藉此鼓勵民眾多種樹護地球。

八卦山風景區於田中火車站前廣場，舉辦推廣2020田中經典小鎮植樹贈苗活動，現場送出2000株桂花等各類樹苗。獅頭山風景區在苗栗縣南庄鄉龍門口步道舉辦「綠化環境，美化人生─讚粉專贈樹苗」活動，由新竹林管處提供紫薇、重瓣梔子花及含笑等500株樹苗贈送給民眾。

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