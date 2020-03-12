一名育有3個孩子的英國媽媽希普（Gemma Heap），被指控與男友在飛機上「酒後亂性」，於座位上演活春宮，更誇張的是，孩子就在旁邊觀看。如今這2位脫序的大人將面對2項罪刑，最重刑期加起來高達9年。

去年7月，35歲的希普帶著孩子與38歲男友米科克（Philip Mycock），從曼徹斯特搭機前往突尼斯。據英國《每日郵報》報導，希普與米科克在機上開心暢飲，黃湯下肚後大聲喧嘩，已引起其他乘客不悅。

豈料兩人嗨到欲罷不能，竟然在座位上演起「活春宮」，而希普的孩子坐在旁邊目睹一切。有乘客憤怒舉報，這2人遭到逮捕，英國檢方以「違反公序良俗」及「機上醉酒」2項罪名起訴他們，前者最重刑期為7年，後者則是2年。

目前此案仍在審理中，2人的辯護律師賽達爾（Elizabeth Syddall）向法官表示，她的當事人沒有做出不法行為，「他們沒有喝醉」。

(中時電子報)