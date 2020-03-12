國民黨新任黨主席江啟臣日前在就職致詞中，通篇不提九二共識，引發外界好奇九二共識是否就此從國民黨退場？江啟臣今日受訪時則表示，九二共識在台灣內部受誤解，但要怎麼調整，將會留給國民黨改革委員會討論。

江啟臣今天率黨務主管及青壯派民代到國父紀念館向國父孫中山獻花致意，他會後受訪時，再度針對九二共識存廢問題指出，九二共識的模糊和彈性空間，過去這段時間一再受到壓縮，已非國民黨單方面問題，還有對岸的問題，九二共識在台灣內部已經被誤解，未來該如何調整，留待改革委員會討論，希望能讓國民黨的兩岸論述更清楚，讓民眾能了解。

江啟臣強調，國民黨將成立改革委員會，等到正式討論時，包括九二共識等兩岸論述將是討論重點，他會讓黨內同志與外部意見共同討論，凝聚共識，等有共識以後，再對外說明，這樣比較好。至於現階段的兩岸論述，江啟臣說，國民黨追求和平，希望雙方擱置主權爭議，優先解決兩岸人民問題，雙方展繼續開展功能性交流，這些基本主張都沒變。

今天是國父誕辰，包括前總統馬英九在內許多國民黨政要都前往國父紀念館獻花，但馬今天錯開行程，並沒有與江啟臣同時現身。馬表示，國民黨已選出新領導人，將大刀闊斧落實改革。即使如移山填海之難，但大家要有有信心，一定可重新找回民眾支持，再度贏回執政。

迄今都主張國民黨應堅持九二共識的馬英九受訪時還說，到目前為止，九二共識仍是中國國民黨政綱，但「並非不能討論」，他也說，各界都主張中國大陸應正視中華民國存在，他認為「一中各表」是讓大陸正視台灣最好的方式。

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(中時電子報)