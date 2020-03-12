高速公路局於北上252公里處架設護網，引導紫斑蝶飛得更高。（周麗蘭攝）

林內鄉林北村觸口，是濁水溪與清水溪交會處，地點就在台三線旁。（周麗蘭攝）

每年三月至清明節是紫斑蝶過境雲林縣林內鄉的時刻，這個月初已陸續有紫斑蝶抵達，今年因新冠肺炎疫情衝擊，紫斑蝶季活動取消開幕，也無接駁車、摸彩，鼓勵民眾自行前往成功國小或農田水利會觸口工作站附近追蝶。

林內鄉坪頂山是來自台東、高雄紫斑蝶的中繼站，休息充足後，會在晴朗日子裡飛越濁水溪往彰化遷徙。

國道三號興建後，因該路段呈東西向，與南北向的紫斑蝶遷徙路線正交，紫斑蝶飛越時會遭車輛撞擊或被車流干擾，高速公路局於北上252公里處架設護網，引導紫斑蝶飛得更高。

林內鄉公所十年來在三月間舉辦紫斑蝶賞蝶活動，通常為期一個月，今年為防疫之故，取消開幕活動，改辦攝影比賽，鼓勵遊客自行賞蝶。往返觸口、成功國小、林內火車站的接駁車服務，今年也停駛。

攝影活動徵件自3月28日起至5月31日，主題以林內鄉紫斑紫斑蝶為主，評選前3名、優選10名、佳作20名。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，高雄茂林的紫斑蝶已經飛出，應該陸續抵達林內鄉，這幾天天氣不佳，監測到的數量較少。

陳瑞祥建議，賞蝶的遊客可開車到台三線旁的林內鄉林北村觸口，農田水利會觸口工作室附近都是賞蝶好去處，特別是水門附近視野最好。

(中時 )