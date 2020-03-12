面對議員連番質問，基隆市長林右昌宣布會派員觀摩桃園、新北舉辦的社區感染防疫演習。（許家寧攝）

基隆市議會議員不滿11日中央就公布48例確診，但市府迄今仍未對市民說明相關疫情。（許家寧攝）

零確診破功！新冠肺炎疫情延燒，1名赴英旅遊女子11日確診染疫，有民眾查詢疾管署網站，赫然發現基隆市竟「悄悄」新增為1例，市議會朝野議員12日齊轟市府「隱匿」，痛批平時高調自豪零確診，事發至今仍未對外說明，疾呼「透明是最好的解方。」

中央指揮中心11日上午就宣布再增1例，該第48例為當天全台唯一確診案例，當晚有民眾發現疾管署網站確診個案的地理分布，基隆市「正好」從0變成1，消息傳出引來市民恐慌，1今早臨時會藍綠議員紛紛向市府求證，但衛生局長吳澤誠仍拒絕公布。

根據疾管署資料，該名北部30多歲女性，從2月28日至3月8日獨自赴英國旅遊及探訪當地友人，9日因頭暈、頭痛至診所就診，10日出現微燒及輕微咳嗽到醫院就醫，確診後已於該院負壓隔離病房治療，換言之約有2天的防疫「空窗期」，該女有無趴趴走，沒有人知道。

「誠實才是上策！」國民黨議員呂美玲痛批，市長林右昌經常自豪零確診，現在市民人心煌煌，憂心居病患是否住在大型社區、不知道其出入路徑及接觸者，更不滿，從時間點來看，市府應早就知情，但事發至今竟然都沒主動向市民說明疫情情況。

議員童子瑋也質疑，昨天就質詢先前有居家檢疫婦人趴趴走，衛生局用機車載走人的離譜情況，憂心市府如何因應防疫空窗期，沒想到馬上就破功！議員王醒之疾呼市府「恐而不慌，要有憂患意識。」快提出明確說明，以安定民心。

針對基隆確診案例是否破蛋？吳澤誠說，相關疫情調查及因應作為都有在做，依法所有訊息都以中央公布為準，地方不准對任何案例闡述；針對議員要求適度公開相關疫情資訊，他說，掌握48案為境外移入病例，沒有必要公布路徑、位置。

(中時 )