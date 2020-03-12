NBA爵士與雷霆之戰在開打前喊卡，隨後才宣布爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診新冠病毒、全聯盟停賽。在台灣直播此役的《Eleven Sports》主播黃奕傑表示，看到爵士先發五人沒有戈貝爾，就覺得不太對勁，也猜測莫非是新冠所致，收播後才獲得證實。

「我們在錄音室裡，其實沒有什麼特別感覺啊，如果在美國現場才會震驚吧！」黃奕傑表示，賽前看到爵士先發中鋒是布萊德利（Tony Bradley），就覺得奇怪，因為戈貝爾沒有受傷，不知道是不是感冒才這樣安排。

接著3位裁判找雙方總教練，講了大概5分鐘的話，隨後兩隊隊職員就進入休息室了，再5分鐘連裁判也閃人，雷霆還把負責中場表演的歌手，請出來唱了兩首歌，唱完就宣布延賽了。

黃奕傑指出，轉播單位主播球評表示，因戈貝爾感冒致使球賽延期，但正值疫情非常時期，聽到感冒難免擔憂是新冠病毒。最終得知NBA全面停賽的決策，黃奕傑只好自我安慰說：「暫時不用早起囉，因為上禮拜天開始日光節約時間取消，球賽都要早一小時開打，其他的影響還不曉得。」

(中時 )