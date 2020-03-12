南韓周四公布新冠肺炎確診病例新增114人，確診死亡病例新增6人，在前一日新增病例突然強彈之後，重返感染數增長放緩的趨勢。

根據韓國疾病管理本部公布的數據，目前南韓確診病例累計達到7,869人，新冠肺炎死亡累計達66人。該國衛生部門正全力追蹤與防控一些新的群聚感染案件，包括首都首爾市一處客服中心爆發的群聚感染，相關確診病例已經達到102人。

南韓近來的單日新增確診數已經較2月29日創下的高峰（單日909例）大幅減少，公衛主管機關表示，韓國的疫情確實出現放緩跡象，但重申未來幾天對韓國這場抗疫之戰至關重要，政府將加倍努力防止新的群聚感染，「現在說我們將戰勝這個疾病仍為時過早，我們仍然看到零星感染，因此不能掉以輕心。」。

美國總統川普稍早前宣布，為了對抗新冠狀病毒疫情，美國自周五起對歐洲全面實施為期30天的旅行禁令，但他除了表示該禁令不包括英國之外，也表示由於韓國的疫情緩解，美國政府將重新評估對南韓的旅行警示。

(時報資訊)