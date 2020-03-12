參山國家風景區管理處12日分別在梨山、獅頭山及八卦山風景區植樹及贈送民眾樹苗活動。（參山國家風景區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

參山國家風景區管理處12日分別在梨山、獅頭山及八卦山風景區植樹及贈送民眾樹苗活動。（參山國家風景區管理處提供／陳淑娥台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處12日分別在梨山、獅頭山及八卦山風景區植樹及贈送民眾樹苗；其中，梨山地區舉辦「楓之谷-1956秘密花園」植樹活動，種植紅榨槭、青楓等原生樹種近500株；另外，八卦山風景區與獅頭山風景區分別結合彰化縣田中鎮與苗栗縣南庄鄉，贈送2000株及500株小樹苗給民眾。

處長柯建興表示，樹木除了降溫、淨化空氣外，更有美化景觀、身心療癒效果。植樹節辦理植樹活動及贈樹苗主要是拋磚引玉，呼籲民眾多種樹護地球，又可提供休閒遊憩好去處。

柯建興指出，參山處配合國際生態旅遊趨勢，持續加強參山國家風景區休憩綠蔭及景觀綠美化，配合現地景觀及環境，以適地適種方式種植樹苗，營造獅頭山、梨山及八卦山風景區特色植栽景觀意象。

今年梨山千櫻園3000株櫻花盛開美景受到各界矚目，遊客蜂擁而入，參山處特別聯合林務局、福壽山農場、梨山賓館、公路總局及當地民代、遊客近百人，一同在圓環前「楓之谷-1956秘密花園」舉辦「森情梨山、植愛山城」植樹活動。

活動由東勢林區管理處協助提供櫻花、紅榨槭、青楓、流蘇、桂花及杜鵑等台灣原生樹種苗木近500株，由與會人員分別在風之谷等地種植櫻花及秋天會變紅葉的紅榨槭、青楓等樹種。

參山處表示，舉辦「森情梨山、植愛山城」植樹活動，希望藉由植樹讓梨山地區楓之谷及相關周邊觀光景點樹種能有多樣化及聚集成林之美，同時教導民眾和遊客共同維護山林及珍惜大自然環境資源，打造低碳旅遊環境。

另外，八卦山風景區則結合彰化縣田中鎮公所，在田中火車站前廣場，辦理｢推廣2020田中經典小鎮及植樹節贈苗活動｣，由田中鎮長洪麗娜、參山處副處長曹忠猷、田中鎮民代表、里長及遊客總計650人共襄盛舉，贈送2000株桂花等各類樹苗及500份紀念品給參加民眾，參山處行動旅服三輪車及參山寶寶也在現場與民眾拍照留念。

獅頭山風景區也在苗栗縣南庄鄉龍門口步道舉辦「綠化環境，美化人生─淨山讚粉專贈樹苗」活動，參山處獅山站主任吳文雄聯合南庄鄉代表、南庄鄉觀光產業協會、鄉公所、林務局、獅山村長黃維及地方代表、遊客總計約200人參加，活動現場由林務局新竹林區管理處提供紫薇、重瓣梔子花及含笑等共計500株小樹苗贈送給民眾，只要加入參山處臉書粉絲專頁並於本活動訊息按讚及留言「植樹節，綠化環境，美化人生」或參加淨山活動，即可領取樹苗。

(中時 )