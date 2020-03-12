擁有「黑珍珠」封號的49歲英國超模娜歐蜜坎貝爾（NaomiCampbell），向來注重自身建康以及環境衛生，搭乘飛機時都會自備殺菌濕紙巾擦拭整個座位，自從新冠肺炎疫情爆發後，她的搭機配備也隨之升級，近日娜歐蜜坎貝爾以一身超浮誇的裝扮現身機場，讓網友看了直呼：「還以為是防疫人員！」

娜歐蜜坎貝爾全身包緊緊。（圖／翻攝自Naomi Campbell臉書）

照片中可看見，娜歐蜜坎貝爾穿著全白防護衣，臉上戴起N95口罩以及護目鏡，雙手甚至還戴上粉紅色乳膠手套，整個人從頭到腳都包得密不透風。娜歐蜜坎貝爾一身超專業的裝備堪比防疫人員，雖然全身包緊緊，依舊藏不住超模氣勢，擺起POSE架式十足，整個機場就像她的伸展台。

娜歐蜜坎貝爾一身超專業的裝備堪比防疫人員。（圖／翻攝自Naomi Campbell臉書）

娜歐蜜坎貝爾似乎也相當自豪的在社群中分享防疫穿搭，並在貼文寫下，「安全第一的最高境界！」許多網友看了都相當敬佩她的防疫態度，並讚賞娜歐蜜坎貝爾是真正的先知，還開始仿效她獨創的「機艙消毒法」，不過也有人認為她的行為舉止太過誇張，只不過是在搏版面而已。

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(中時電子報)