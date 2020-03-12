對抗新冠肺炎，除勤洗手外，也要注意眼睛部位的預防。岡山秀傳醫院近來接獲1名女士使用乾洗手消毒雙手後，不慎揉了眼睛，以及1名工人進入正在整修的開刀房油漆，不慎誤按紫消燈開關，導致皮膚發紅和眼睛劇痛、流淚張不開眼睛。眼科醫師蘇娟儀呼籲，出外須戴口罩，並避免用手觸摸眼部，以保健康。

莊女士12日出席秀傳醫院的記者會，她說，平日在醫院擔任志工，因為用乾洗手消毒雙手後，不慎揉了眼睛，導致眼睛刺痛不舒服，趕緊沖水、就醫。經醫師檢查發現，患者的角膜輕微點狀破皮發炎，開立消炎藥水與人工淚液治療，兩天後痊癒。

另一例是1名工人要進入正在整修的開刀房油漆，不慎按了紫消燈開關，工作結束後，他的皮膚發紅、眼睛劇痛，淚流不止，趕緊就醫。經醫師檢查，他的雙眼角膜點狀灼傷，皮膚也有灼傷情形，醫師認為這是長時間暴露在紫外光線下，造成眼部灼傷、光害性角膜炎等，有灼熱、眼睛劇痛、視力減退等問題，治療後恢復正常。

岡山秀傳眼科醫師蘇娟儀說，新冠肺炎疫情持續延燒，在防疫期間，民眾要勤洗手、戴口罩，就算眼睛不舒服，也不要用手觸摸雙眼，避免感染。

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(旺報 )