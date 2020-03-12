《Pokémon GO》訓練師們，準備好要正式加入「GO對戰聯盟」，跟全球各地的訓練師們比拚你的寶可夢小隊了嗎？作為《Pokémon GO》當中第一個全球線上對戰系統的「GO對戰聯盟」，先前已經開打季前賽。如今第 1 季的比賽將正式在 3 月 14 日開打，到底第 1 季有哪些對戰規定，先前參加季前賽的訓練家又有哪些獎勵，且來看看官方說明。

繼「夥伴趴趴走」功能後，GO對戰聯盟算是《Pokémon GO》App 最新的功能。在透過先前季前賽的測試後，官方已經正式公布第 1 季賽事將從台灣時間 3 月 14 日起跑。不過在第 1 季賽事起跑前，針對先前熱情參加季前賽的訓練家，官方也送出不少獎勵，並在第 1 季開賽前全面開放：

GO對戰聯盟季前賽獎勵以及至 3 月 13 日止的活動

(1)級別4以上的訓練家都會收到一張特級對戰入場券。

(2)灣時間2020年3月6日清晨起至2020年3月13日止，超級聯盟、高級聯盟和大師聯盟這三個對戰聯盟都會開放。

(3)遇見傳說寶可夢：GO對戰聯盟獎勵之一是捕捉到特別的寶可夢。現在級別4以上的訓練家將有機會可以在GO對戰聯盟中遇見達克萊伊、騎拉帝納（別種形態）或是雷電雲！

*台灣時間3月6日8:00～3月9日22:00：有機會在GO對戰聯盟的獎勵中見到達克萊伊，而且只要運氣夠好，甚至還有機會可以遇見異色達克萊伊！

*台灣時間3月13日8:00～3月16日22:00：有機會在GO對戰聯盟的獎勵中見到騎拉帝納（別種形態），而且只要運氣夠好，甚至還有機會可以遇見異色騎拉帝納（別種形態）！

*上述時間之外，各位訓練家則有機會遇見雷電雲。

GO對戰聯盟第 1 季比賽前的熱身

(1)準備迎接GO對戰聯盟：台灣時間2020年3月10日8:00～2020年3月12日22:00，盔甲鳥、巨沼怪和盾甲龍等強力寶可夢將在團體戰中登場！雷吉斯奇魯與克雷色利亞也將重返傳說團體戰！此外，參加團體戰與訓練家對戰可獲得的星星沙子將會加倍。

(2)GO對戰聯盟第1賽季上線慶祝活動：台灣時間2020年3月13日8:00～2020年3月16日22:00，騎拉帝納（別種形態）等更多能成為GO對戰聯盟中強大隊友的寶可夢將會在團體戰中出現。此外，地圖上也將出現更多格鬥屬性的寶可夢。如果夠幸運的話，還有機會孵出或遇見異色搬運小匠喔，也可在1星團體戰中捕捉牠！活動期間內，還能同時享有下列GO對戰聯盟獎勵：在GO對戰聯盟的特級賽事中達成5連勝，就能獲得1張特級對戰入場券。每個訓練家一天能參加的GO對戰聯盟對戰從5組增加為7組，也就是說一天最多能參加 35場對戰！ 參加GO對戰聯盟對戰將可獲得額外的星星沙子。

GO對戰聯盟第 1 季正式比賽

*超級聯盟：台灣時間2020年3月14日（星期六）清晨～2020年3月27日（星期五）

*高級聯盟：台灣時間2020年3月28日（星期六）清晨～2020年4月10日（星期五）

*大師聯盟：台灣時間2020年4月11日（星期六）清晨～2020年4月24日（星期五）

*三個聯盟將在2020年4月25日（星期六）清晨～2020年5月1日（星期五）同時開放

*第2賽季預計將在2020年5月2日（星期六）清晨開打

根據官方公布，現在GO對戰聯盟中，級別2、3的訓練家也需要達成一定的勝場數才能晉級到下個級別。原先只有只有級別4以上的訓練家需要達成這個條件才能晉級。爬上級別10後，將能獲得以大吾為靈感的服飾與訓練家姿勢。第1賽季結束時，級別7以上的訓練家將能收到一個厲害特殊招式學習器。只要使用厲害特殊招式學習器以及厲害一般招式學習器，就能讓寶可夢學會你指定的招式。除此之外，你也能用這個厲害特殊招式學習器讓寶可夢學會社群日等活動限定的特別招式。

還沒有玩過GO對戰聯盟嗎？在GO對戰聯盟中訓練家可以選擇步行一定距離，或是使用寶可幣來換取GO對戰聯盟的參賽權。接著就可以透過線上配對系統中與世界各地的對手展開激戰，累積分數、提升級別。此功能不只讓《Pokémon GO》的對戰體驗更具競爭性，而且還能讓更多訓練家一同參與對戰。

(中時電子報)