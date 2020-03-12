受到新冠肺炎的疫情影響，國內護理人員全力在防疫前線守護國人健康，適逢今年是執業執照大換證，衛福部決定如有護理師護士執照在今年底之前到期、需要更新者，直接展延6個月，因而提供全國10萬4500位護理人員安心防疫。

護理人員法第8條第2項規定「護理人員執業，應每6年接受一定時數繼續教育，始得辦理執業執照更新。根據資料顯示，截至109年2月底止全國護理人員執業人數為17萬4416人，其中80％在醫療機構執業(近7成在醫院服務)，而109年度護理人員執業執照效期屆滿需更新人數約有10萬4,500人。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，因新冠肺炎疫情，全國護理人員正全心投入防疫工作，為了減緩護理人員換照壓力，因此109年度如有護理人員執業執照屆期者，可免檢具書面理由及證明文件向地方衛生局申請核准，直接延期更新6個月。

(中時 )