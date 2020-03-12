中央流行疫情指揮中心今日表示，國內目前確診者累計49例，今新增3名解除隔離的患者，可出院。國內昨新增445例疑似案例，截至目前累計15413例，其中含14920例已排除。其中49例確診。確診個案中，維持1名死亡、20名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心指出，第2批武漢包機返台361人昨已全數完成採檢，目前均無不適症狀，持續於集中檢疫所密切健康監測。針對曾來台之澳洲確診個案，已掌握接觸者共418人(146人需居家隔離)，已採檢48人，皆為陰性。針對案34群聚，掌握接觸者共453人，共採檢405人，其中8人陽性(案35至38及案41、42、45、46)、397人陰性。

大陸疫情下降，歐洲、美國病例數快速上升；世界衛生組織(WHO)評估疫情達全球大流行。全球累計124,656例確診，確定病例分布於113個國家/地區；病例數以大陸80793例、義大利12462例、伊朗9000例、韓國7755例及法國2281例為多；病例中4608例死亡，以中國大陸3169例、義大利827例、伊朗354例、韓國61例及法國48例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )