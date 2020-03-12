由於歐洲受到新冠病毒疫情影響，許多賽事因此停賽或是閉門比賽，在狀況尚未明朗之前，本週我們先將目光放到南美足球上，為大家介紹南美足球的最高殿堂——南美自由者盃。

南美自由者盃（Copa Libertadores）創辦於1960年，僅比球迷較為熟悉的歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）晚了5年，自由者盃的命名是為了紀念南美洲追求自由的獨立領袖們，也有翻譯為解放者盃或是自由盃。自由者盃是南美足聯負責舉辦，由南美十國的俱樂部參加，也曾經邀請墨西哥球隊參賽，近年雖暫時退出，但不排除以後會和美國以及加拿大球隊一同加入自由盃者的可能性。自由者盃在南美足球圈的地位，就等同於歐洲冠軍聯賽之於歐洲足壇，各大俱樂部無不卯足全勁爭奪冠軍，贏得當年自由者盃冠軍的球隊，將可取得參加12月舉行的俱樂部世界盃資格，與來自六大洲的冠軍球隊一較高下。

球迷多數都知道，歐冠聯史上戰績最佳的球隊是皇家馬德里，那麼自由者盃史上戰績最佳的球隊又是那一隊呢？答案是阿根廷獨立，史上7次打進決賽全部奪冠，不過獨立隊最風光的時代是在1964至1984的20年間，2000年後表現最好的球隊則是阿根廷博卡青年、阿根廷河床和巴西國際體育這3支球隊。

一代天驕馬拉度納曾經兩度效力並在此退休的博卡青年，11次打進決賽6度封王，其中在2000年後共7次打進決賽拿下4次冠軍，絕對是近20年來的南美之王；與博卡青年在國內聯賽分庭抗禮的河床，史上8次晉級決賽4奪錦標，2015和2018是最近2次捧盃的年份，去年也打入決賽但不敵巴西佛朗明哥衛冕失敗。巴西的聖保羅、格雷米奧和桑托斯都曾3次奪冠，但2000年後都只拿過1次冠軍，國際體育則是在2006和2010兩度封王。

從以上粗略統計可以發現，巴西和阿根廷的俱樂部一直是自由者盃冠軍最有力的競爭者，因此在自由者盃的參賽數目上，兩大聯賽都是擁有最多的資格，按照國內聯賽名次，巴西有7個名額，阿根廷則有6個，其他8個國家則都只有4個。另外，衛冕者必然獲得資格，再加上南美俱樂部盃冠軍（南美的第二大盃賽），共47隊參賽。在經過3輪的資格賽後，共有32支球隊進入小組賽，小組賽的分組抽籤並不會避開同國家的球隊，因此今年的小組賽中，A組就有迪華利獨立和巴塞隆納體育兩支厄瓜多球隊，E組則出現國際體育和格雷米奧兩支巴西球隊。自小組賽至淘汰賽階段，自由者盃的賽制就和歐洲冠軍聯賽完全相同。

台灣時間本週五(3/13)早上8點，格雷米奧就在主場迎戰國際體育，上演本季第一場「巴西德比」，兩隊近況都相當出色，格雷米奧近9場7勝、國際體育最近14場比賽只有1敗，兩隊在上個月的巴西高卓州聯賽中就曾交手，格雷米奧作客1：0小勝，近6場對戰取得3勝3和，較看好格雷米奧主場不敗，但由於主隊讓分，主勝或和不好判斷，所以建議向大小分下手，兩隊近9次交手全部是2.5球小分，其中6場更低於1.5球，小分應有七成把握。

(中時電子報)