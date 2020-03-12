「防疫戰鬥營」特展今天於台南市兒童科學館揭幕。(曹婷婷攝)

「防疫戰鬥營」特展今天於台南市兒童科學館揭幕。(曹婷婷攝)

防疫戰鬥營來了！除了新冠肺炎疫情威脅全球，台灣逢夏天有登革熱、冬天有流感，國家衛生研究院、國立科學工藝博物館及台南市政府今年攜手將科工館常設展「防疫戰鬥營」搬到台南，透過射擊、跳舞機等闖關遊戲認識防疫，台南市長黃偉哲也體驗伸入「蚊穴」，公蚊沾滿手卻不叮咬，但他看著雙手站滿蚊子，坦言「很新奇但好驚悚！」

「防疫戰鬥營」特展今天於台南市兒童科學館揭幕，展期至8月30日，該展是科工館常設展，已吸引180萬人次參觀，深受國中小學生喜愛。

國衛院國家媒蚊中心主任廖經倫表示，台南2015年爆發2萬多例登革熱病例，死了百餘人，隔年本土病例卻是0，去年全世界登革熱攀上歷史新高，台南也守住未讓疫情大爆發，這不是奇蹟，而是主動偵測揪出病媒蚊機制完善，如同全世界推崇台灣防範新冠肺炎有成，登革熱防疫經驗同樣值得驕傲。

黃偉哲表示，登革熱過去曾經在台南造成巨大威脅，當前全球正與新冠肺炎對戰，而流感也正是冠狀病毒之一，兩者雖不同，但防疫概念都差不多，培養良好衛生習慣，勤洗手、戴口罩及避免出入公共場所等，是防疫共同準則。

他親自體驗射擊、答題，推崇設計有趣也能引起小朋友興趣，希望藉由趣味互動體驗式展覽，讓民眾認識影響國人甚深的登革熱與流感，鼓勵學校帶隊校外教學或親子共同來接觸、認識與了解，讓流感、登革熱或其他傳染病都能隨著公衛知識普及，減少傳播的機會。

黃偉哲更上陣親自體驗「沃爾巴克氏體－登革熱新興生物防治技術」專區設備，將手伸進裝有百隻公蚊的透明箱體驗，他直呼「驚驚」，雖然知道公蚊不會叮咬，但眼見右手站滿蚊子，他把手伸出體驗箱仍頻喊「好驚悚！」

(中時 )