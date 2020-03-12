中壢SOGO設置熱顯像儀防疫全方位。(呂筱蟬攝)

中壢SOGO百貨配合中央疫情指揮中心防疫，於2／28日起率先業界，在主要出入口設置紅外線測溫儀，並設專人負責測量體溫。同時，針對疫情，早從1／28起，SOGO百貨早已實施一線人員全面戴口罩，店內外廣設手指清潔器。並針對公共設施設備如電梯，手扶梯及廁所等每2小時就清潔消毒，而服務台，貴賓廳，VIP Lounge及貼心服務小站則每1小時消毒清潔一次。逢假日人流較多時，更會增加清潔消毒的頻次，對於如此的措施，入館顧客表示相當的認同與安心。

進入3月後，顧客健康意識提高，主動配載口罩、入店使用乾洗手器。據中壢SOGO百貨觀察，主要是流動顧客減少。而中壢SOGO百貨主要提供生活百貨用品為主，並強化運用數位行銷，由專櫃人員主動與主顧客聯繫，因此1~2月的業績表現相對穩定抗跌，主要為目的性購買，同時成交率及提袋率都明顯增加，特別在化妝品部份還成長了近12％。加上完整防護措施，來店顧客與館內服務人員均能在安心的空間。

中壢SOGO百貨開源與節流同時並行，將原訂於第一、二季的軟硬體採購，順延至第三、四季進行，目前仍以配合政府防疫與打造安心的購物環境為主。

(中時 )