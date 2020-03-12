星展銀行（台灣）於今日植樹節推出「星展豐森美元活存」。即日起至5月29日止，於活動期間開立「星展豐森美元活存」，並以新資金存入美元1萬元（含）以上，即可享6個月美元活存利率0.66％。每開立一個「星展豐森美元活存」，星展（台灣）與慈心有機農業發展基金會，即會在北海岸中角沙珠灣為客戶種下一株樹苗，目標種植1,000棵樹，與客戶齊心守護台灣海岸線。

星展銀行（台灣）積極落實永續承諾，將銀行核心產品結合永續精神，於植樹節當日首創市場推出「星展豐森美元活存」，活動期間參加專案，星展銀行（台灣）即為客戶種下一棵樹苗，邀請客戶一起植樹、共創永續價值。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，星展將永續思維融入企業核心價值，接軌聯合國「永續發展目標」（SDGs），並著重在「性別平等」、「負擔得起的乾淨能源」、「永續的經濟成長」、「強化基礎建設加速創新」、「負責的消費及生產」、「因應氣候變遷」六大目標，除了於公司日常營運中落實，更積極結合利害關係人，創造更大的社會響力。因此，秉持「負責任的銀行業務」精神，星展推出市場首創的綠色存款，讓客戶在存款時，也能有機會參與永續，對環境做出貢獻。

為進一步了解客戶需求，星展銀行（台灣）針對綠色存款的概念，對近15,000位一般消費者進行問卷調查。結果顯示，高達81.5％的受訪者願意支持綠色存款，且有78.2％的受訪者願意投入等值新台幣30萬至50萬元的資金響應，16.3％的受訪者願意投入50萬至100萬元。在所支持的永續行動中，54％的受訪者選擇「植樹」，高於「參與環保活動」（31.6％）及「捐助環保／永續團體」（14.4％）；植樹地點部分，大多數受訪者（75.6％）則希望直接將樹苗種在台灣，回饋在地。

(中時 )