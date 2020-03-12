中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內第49例COVID-19(新冠肺炎)病例，為北部40多歲女性，2月21日自台灣經英國轉機至愛爾蘭旅遊，3月4日再從愛爾蘭搭機至比利時旅遊，3月7日自比利時經土耳其轉機，3月8日返台。

指揮中心說，個案入境時無症狀，返家後出現頭痛、倦怠及喉嚨痛症狀，3月10日至醫院就醫並採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。

指揮中心表示，依個案發病前活動史研判，於國外感染的可能性較高，個案自返國後除就醫外，均待在家中未外出，其同住家人目前無疑似症狀，衛生單位已完成採檢。將進一步調查個案在愛爾蘭及比利時之旅遊行程，並持續追蹤其同住家人、入境同機旅客、機場接送司機及就醫接觸者等健康情形。

指揮中心今說，目前國內共49例確診，分別為26例本土病例及23例境外移入。確診個案中，維持1名死亡、20名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心指出，第2批武漢包機返台361人昨日已全數完成採檢，目前均無不適症狀，持續於集中檢疫所密切健康監測。針對曾來台之澳洲確診個案，已掌握接觸者共418人(146人需居家隔離)，已採檢48人，皆為陰性。針對案34群聚，掌握接觸者共453人，共採檢405人，其中8人陽性、397人陰性。

指揮中心特別提到，中國大陸疫情下降，歐洲、美國病例數快速上升；世界衛生組織(WHO)評估疫情達全球大流行。全球累計124,656例確診，確定病例分布於113個國家/地區。

指揮中心統計，病例數以中國大陸80,793例、義大利12,462例、伊朗9,000例、韓國7,755例及法國2,281例為多；病例中4,608例死亡，以中國大陸3,169例、義大利827例、伊朗354例、韓國61例及法國48例為多。

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