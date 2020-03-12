胡潤研究院12日發佈因應新型肺炎疫情的特別報告，指大陸企業家預計疫情對企業的整體影響將為5個月左右，41％對今年經濟發展不樂觀。

此次調查在2月11日至17日於網上以問卷方式進行，共調研大陸480名企業家，以民營企業為主，佔八成。

報告指出，約有兩成企業表示會考慮減薪或裁員；21％企業無限期推遲復工。即使復工，仍有四成企業估計將有30％以上員工無法正常上班。農曆新年期間，大陸遠程辦公企業規模超過1,800萬家，遠程辦公人員超過3億人。

有三分之二的企業預期上半年收入下滑，近半數估計跌幅逾20％，平均跌幅為17％。而目前面臨疫情，近九成企業收入下降，更有三分之一跌超過50％，平均降幅為40％。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，能渡過疫情難關的企業，效率應該會比以前提高很多，他們會通過安排人員遠程辦公、減少非必要開支、積極思考產品和服務的創新等多種方式，來面對疫情帶來的壓力。

(工商 )