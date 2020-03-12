鎖定換季保養、化口罩「危肌」為商機，博客來推出線上「醫美大賞」，15大國際人氣醫美品牌，超過500種商品，全面4折起，博客來估計將帶動活動業績較平日成長逾1成。

博客來表示，新冠肺炎期間常戴口罩，臉部肌膚長時間都被口罩悶住，正值換季皮膚容易過敏時期，不少人出現口罩「危肌」，加上空汙嚴重，導致有敏感肌與脆弱肌問題的消費者增加，都帶動保濕、舒敏類商品的需求上升較上月業績成長2成。

據博客來的消費觀察，醫美保養購買主力以29～49歲女性會員為主，占比高達8成，醫美品牌的商品CP值高，買氣不輸專櫃保養，連續3年銷售成長。

目前熱銷醫美商品前三名依序是「理膚寶水多容安舒緩濕潤乳液」、「理膚寶水全面修復霜」、「CeraVe適樂膚長效潤澤修護霜」。

博客來「醫美大賞」囊括理膚寶水、雅漾、薇姿、DR.WU達爾膚、施巴，及新引進的BIODERMA貝膚黛瑪、AHC等15大國際醫美品牌，參展商品超過500種，全面4折起，活動期間結帳滿1500元送200元E-coupon（3/17、3/21除外），同步推出「換季保養對策」主打天然、低敏保養品，百款參展商品4折起。

(工商 )