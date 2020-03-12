（告別紙本帳單，台電力推電子帳單，一年可少用600萬張紙。圖／台電提供）

3/12周四是植樹節，台電推動電子帳單，目前已累計近百萬戶民眾使用電子帳單，等於一年少印近600萬張電費帳單、少砍近700棵樹。台電表示，現在申請電子帳單或用行動支付還有集點抽獎可參加，Gogoro電動機車、歐洲雙人機票等你抽。

台電說，一般用戶電費計算每2個月一期，一年就有6張帳單，累積起來不可小看，台電因而自2004年起推動帳單無紙化，截至去年底，累計已有96.2萬戶響應環保，一年省下印製近600萬張帳單，換算起來，等同少砍了近700顆平均高度12公尺、直徑15至20公分的樹。而還沒申請的民眾，只要前往台電網頁申請會員就可辦理。

台電指出，另也藉由推動行動線上支付應用、多元繳費管道，鼓勵民眾少紙化環保生活，如台電e櫃檯App自2017年開放線上信用卡繳電費，2018年起也首度結合行動支付，至今已與LINE Pay、街口支付、Pi錢包、歐付寶、橘子支付、掌櫃與台灣行動支付(台灣Pay)等7大平台合作，開辦至今已累計破200萬筆交易次數、繳交逾50億元電費。

台電為鼓勵更多民眾響應，現也推出「App繳電費 輕鬆賺回饋」集點抽獎活動，4月30日前，使用行動支付繳電費、電子帳單不印寄紙本，或下載註冊台電e櫃檯、電力即點App，都可獲得不同點數，可兌換7-11咖啡，也可換抽獎券試試手氣，共有Gogoro3電動機車，還有LED電視、Garmin智慧手錶及掃地機器人等大獎，台電還加碼每月抽歐洲雙人來回機票。

台電表示，除推動電子帳單，部分仍須用紙的公司信封和刊物已全面改換FSC森林管理委員會認證的紙料和印刷流程，而台電內部行政流程使用電子公文比例也已超過90%，在全國公部門名列前茅；在努力減少用紙之外，台電全國各地電廠、區處等單位也廣植樹木美化環境，面積累積超過300公頃，位於高雄的興達電廠先前更與高雄市政府合作「百萬植樹」計畫，在鳳凰山投入育種造林，合計約60公頃、栽培8.1萬株喬木，年吸碳量可達2.2萬噸。

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