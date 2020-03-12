李建軒新歌〈無法告訴你〉MV邀來台大高材生蔡沁妍出演女主角，該曲連貫他首波主打〈我想我會〉MV的劇情，導演一開始說有床戲，李建軒「大吃一驚」，讓他未演就心情七上八下，後來腳本出來，才發現是自己「多慮」，李建軒鬆一口氣說：「原來只是床上的互動啦！」又說：「畢竟要在這麼多人面前，太親密的話反而怕怕！」他和蔡沁妍在MV中有床上擁抱、耳鬢廝磨、深情彈吉他畫面，雖然算是普通級，上陣前他還是先心理建設一番，「畢竟她是朋友的閨蜜，一定要很小心」。

兩首歌曲MV採上下集故事串連，〈無法告訴你〉MV中出現的蘋果，象徵愛情的禁果，然而蘋果一旦被咬了一口「就像感情出現無法癒合的傷口」，就會隨著時間慢慢地氧化最終腐壞，劇情中有一幕是女方發現男生跟其他女生有曖昧的簡訊，於是兩人大吵，蔡沁妍搶到手機摔床上，在這段戲中，大家都笑李建軒戰力不足，明明有在健身卻一下子就被女生搶走。

李建軒表示在錄這首歌的時候，其實好幾次紅了眼眶，因為想起剛離開他半年的愛犬「布尼」，以前每每他下了通告忙完演出回到家時，都會跟布尼分享一天的心情，不管是開心的或難過，李建軒說：「布尼是我最好的聆聽者…其實到現在都還不習慣家裡少了一個成員，很多人問我會不會想再養毛小孩，我覺得之後可能有機會吧？但目前我們一家都還需要點時間。」他認為人生最可怕的事情就是遺憾，因為它會跟著你一輩子，而且永遠無法抹去，想透過這首歌，提醒大家好好珍惜身邊擁有的一切。

李建軒（右）新歌MV邀來台大高材生蔡沁妍出演女主角。（邦寧傳播提供）

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