武漢第二批專機日前抵台，361名台胞落地後，送往集中檢疫所隔離，今日一採結果出爐。中央流行疫情指揮中心表示，361人當中，280人採檢陰性，其他81人檢驗中。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，昨日下午所有台商已完成採檢，其中280人陰性，81人檢驗中。目前所有人狀況穩定，沒有發燒或其他症狀。

(中時 )