武漢專機361人一採 280陰性81人檢驗中 15:202020/03/12 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第二批武漢包機10日晚間抵台，包機落地後隨即被拖往台飛公司維修棚廠，穿著藍色隔離衣的旅客經檢疫及入境通關後，11日凌晨分批搭乘遊覽車前往隔離處所。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 武漢第二批專機日前抵台，361名台胞落地後，送往集中檢疫所隔離，今日一採結果出爐。中央流行疫情指揮中心表示，361人當中，280人採檢陰性，其他81人檢驗中。 指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，昨日下午所有台商已完成採檢，其中280人陰性，81人檢驗中。目前所有人狀況穩定，沒有發燒或其他症狀。 直播》台灣新增1確診為境外移入 發病前於愛爾蘭、比利時旅遊 (中時 ) #陰性 #81 #檢驗中 #一採 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 國內新增2確診 解除隔離達17人 15:212020/03/10 生活 院內感染再擴大 案34陪病兒 3採才確診 04:102020/03/11 生活新聞 發燒篩檢淪蚊子站 苦往肚裡吞 04:102020/03/11 生活新聞 武漢專機361人返台 旅客問題一波三折 06:302020/03/11 社會 第二班武漢包機深夜抵台 361人「一人一室」隔離檢疫 10:222020/03/11 生活 國內新增1例境外移入確診 曾赴英國訪友 11:232020/03/11 生活 世足英雄姆巴佩 新冠篩檢陰性 12:252020/03/11 體育 武漢包機361人分住3檢疫所 趕明天完成第一次採檢 16:542020/03/11 生活 361人住3檢疫所 報告最快今出爐 04:102020/03/12 生活新聞 直播》武漢包機女體溫37.1被請下機 指揮中心：她本人也不知懷孕 14:472020/03/12 生活 生活熱門新聞 義大利零號病人是誰？不是陸客是他 - 生活 武漢包機18人拒檢真相 家屬：是不能上機 - 生活 衝全聯買酒精 網一看時間點震驚：太扯了 - 生活 新增第49確診 去過愛爾蘭、比利時 - 生活 - 工商 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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