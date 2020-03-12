男星謝毅宏主演電影《女鬼橋》在疫情擾亂娛樂市場的低迷氣氛中，開出紅盤成為國片黑馬票房稱霸同期電影，他因此讓影迷更加認識。他害羞地說，曾收影迷私訊「那個最高的男生原來是你，平頭造型很帥。」令他又驚又喜。電影中各主角皆發生離奇意外，其中他的方式最為獨特，遇害地點在公用廁所，電影上映後同事向他抱怨，遇害點實在太恐怖而影響生活作息。謝毅宏苦笑說：「同事看完電影不敢上廁所，寧願憋屎到家才解放。」還有朋友傳訊息告訴他，看完電影後返家不敢洗澡，白天起床後才願意踏進浴室盥洗，謝毅宏說：「雖然蠻有趣的，不過也讓我信心大增。」

謝毅宏平頭造型在戲中使人印象深刻。

謝毅宏過去戲路皆以陽光形象示人，這回在電影中展現詭譎演技和怪異的肢體動作，他收到粉絲的訊息問：「毅宏為何在劇中能將自己折來折去？」謝毅宏笑說：「靈活關節是上特訓課程換取的技能。」雖然是第一次挑戰鬼片，但經過這次洗禮，他說：「我已開啟另一條戲路了吧！」表示對於未來角色挑戰和發展更有自信心了。

謝毅宏主演的電影《女鬼橋》票房口碑皆佳，經紀公司原訂三月份為他舉辦粉絲見面會，卻受疫情影響無法順利舉行，為此他認為現階段以控制疫情為優先考量，謝毅宏說：「見面會隨時都可以辦，但如果辦活動使粉絲健康成擔憂，寧可取消所有相關活動。」他預告：「見面會內容可能跟水桶中憋氣有關喔！」無厘頭地要粉絲們先做足事前準備。

電影《女鬼橋》上映短短幾天便開出紅盤，謝毅宏因此受到業界同行的更多關注，謝毅宏說：「能被看見是很幸福的事。」他表示能演出一部優質作品是很大的榮幸，憶起開鏡前的準備工作，他說當時正在日本出外景，為了幾天之後拍攝日，讓導演看見不同的自己，特地在飯店以臉盆練習溺水，謝毅宏說：「從本來的30秒，最後可以憋氣快兩分鐘。」他打趣說：「就差幾秒我可能就客死他鄉了！」好在正式拍攝的時候，導演相當滿意，也讓他的努力沒有白費。他表示接下來有任何戲劇的挑戰，他都希望能用一百二十分的努力，讓觀眾看到他的表現。

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(中時電子報)