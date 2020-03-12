做好防疫復甦觀光，北觀處邀百人齊聚和平島植樹護健康。（北觀處提供／吳康瑋基隆傳真）

做好防疫復甦觀光，北觀處邀百人齊聚和平島植樹護健康。（北觀處提供／吳康瑋基隆傳真）

植樹護健康，觀光局北觀處12日在和平島公園邀請百名環境保育及觀光旅遊安全防疫相關的人員齊聚植樹顧健康，疾管署針對防疫各景點齊休憩區皆已完成環境清潔及消毒，為來訪的遊客做最好的把關，讓民眾安心出遊，放鬆心情親近大自然增強免疫力。

立委蔡適應指出，北觀處在和平島舉辦植樹活動，為基隆營造更好的觀光環境，而種下的「苦棟」樹苗更是台灣的原生種，抗風性良好、全年生長期無病蟲害，並且有驅蟲抑菌的功效，面對新冠肺炎也在各個景點的出入口處做好防疫措施，讓來到和平島公園觀光的朋友，能夠無慮的感受好風景，他也希望渡過這波疫情後，自己及北觀處能夠一起來協助基隆在地的觀光復甦。

北觀處表示，和平島公園自納入轄區後，在整修過程中特別關注遊憩環境的營造，從停車場、景觀台、沙灘區、戲水池、步道與各項遊客服務設施，去年底更進一步完成漫遊廣場周邊整修，增加綠地面積及夏日水霧及噴水區，此次植樹活動也為和平島公園增添綠意。

針對新冠肺炎的防疫措施，北觀處指出，目前除官網、粉絲團加強宣導防疫安全資訊外，更於轄區各個遊客中心、室內場所開啟門窗保持通風，要求第一線同仁應配戴口罩，提升自我防護，幫助遊客量測額溫，並提供酒精消毒雙手，針對經常接觸物品表面(如門把、電燈開關、電梯按鈕等)提高消毒及清潔頻率，並且更換部分水龍頭為感應式，以提供民眾安全、安心的旅遊環境。

(中時 )