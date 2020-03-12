紀念已故詩人詹冰，營造饒平客家語言巢，卓蘭鎮公所提案修復歷史建築「卓蘭國小日式宿舍」，並改善周邊環境設施，獲客委會補助3240萬元經費，加上公所配合款360萬元，打造「客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區」，12日舉行開工典禮，預計11月完工，期盼活化歷史建築，讓文學氣息融入卓蘭。
詹冰為苗栗縣卓蘭人，出生於1921年，2004年逝世，是立法院副院長蔡其昌的外公，蔡其昌12日與舅舅詹前衛及舅媽出席動土典禮，致詞時提到，自己還沒從政前，其實是個文學研究工作者，外公詹冰就是他研究的對象，記憶中外公是最溫暖、最謙和、脾氣最好的長者，自己也曾出書紀念他。
蔡其昌表示，詹冰是日據時代的台籍詩人，也是戰後因語言政策，產生的跨語言一代文學家，更是台灣客籍作家的代表之一，對文化歷史的關心不應只是嘴吧說說，感謝苗栗縣府、卓蘭公所把屬於卓蘭人的共同記憶、歷史軌跡做記錄，讓未來的孩子清楚知道過去發生的事，對這塊土地來說是件偉大的事。
文觀局長林彥甫說明，客家詹冰故事文學館暨饒平客語園區，將結合校史保存與青創基地，活化建築再利用，以卓蘭國小日式宿舍為主體，將歷史建築規畫成故事館及客語學堂，後期以饒平客語園區為整體發展，整合日式宿舍群作為展示空間，並透過故事鑲嵌及活動體現，塑造當地獨特的文化觀光產業。
詹冰本名詹益川，畢業於台中一中，後至日本求學，取得藥師資格後返台，在卓蘭開設藥局，因藥學專業曾被聘請到中學擔任理化老師，作育英才無數；早期他使用「綠炎」為筆名，1964年與志同道合的詩人創辦「笠詩社」，發行的笠詩刊，並致力於現代詩學回歸本土，關懷時代與社會。
去年8月家屬將藥學詩人詹冰的手稿、文物，捐贈給客家文化發展中心在台灣客家文化館內展覽，未來這些文物也有機會在卓蘭的文學故事館內展示。
(中時 )
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