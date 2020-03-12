本周一全球市場遭遇「黑色星期一」：油價崩跌30%、美股史上第二次觸發熔斷機制，新冠肺炎疫情和原油價格戰兩隻「黑天鵝」導致避險急劇升溫，以往被稱為避險安全港的黃金表現卻黯然失色，現在投資人認為現金為王才是王道。

當基準的10年期美國國債收益率週一跌至0.318%的歷史低點時，金價卻按兵不動。黃金周一的上漲潛力受限，當時一度突破1，700美元，然後回落至1，680美元左右。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）在其最新的大宗商品報告中也提到了這個問題。該行大宗商品策略師Nicky Shiels提出 問題：「考慮到美國名義和實際收益率的大規模重新定價，為什麼金價沒有觸及1900美元？」

她指出，歸根結底，黃金的「核心」是一種大宗商品，儘管它也是一種避險資產，會對利率、匯率波動和風險偏好等宏觀經濟因素產生反應。但由於全球經濟增長前景被下調，且全球刺激力度加大，黃金的表現已經好於其它大宗商品。

然而，最近的油價暴跌拖累了金價，似乎也抑制了金價的上漲。她指出：「平均而言，黃金價格為-0.80%（7天內），-1.5%（50天內），這表明隨著石油價格下跌，這個普通的「大宗商品」失去光澤，金價很難真正突破。」

Shiels補充稱，金價停滯的另一個原因是與保證金相關的黃金去風險化。

她上周在另一份報告中寫道：「本質上，我們將此記為與保證金相關的拋售，當這種拋售發生時，只有非常少的實物支持。」

Shiels解釋稱，「黃金是對沖股市上漲的一種工具，因此隨著情況的改變，ETF或被動平倉的風險加大。在動盪時期，現金通常是王，而不是黃金。」

加拿大豐業銀行仍然看好黃金，指出市場需要從「追逐上漲」轉向「逢低買入」。該行對今年金價的預測已上調至1750美元，年平均水平為1650美元。

(中時電子報)