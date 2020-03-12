徐乃麟帶著樓心潼、妞妞主持新節目《金牌財神爺》。（狼谷競技台提供）

徐乃麟主持新節目《金牌財神爺》，記者會上寫書法，妞妞寫錯字被取笑。（狼谷競技台提供）

徐乃麟帶著樓心潼、妞妞主持新節目《金牌財神爺》。（狼谷競技台提供）

徐乃麟主持新節目《金牌財神爺》，記者會上寫書法。（狼谷競技台提供）

新冠肺炎疫情肆虐全球，好萊塢巨星湯姆漢克夫婦證實確診，NBA也宣布全面停賽，徐乃麟12日攜手助理主持人樓心潼、妞妞出席狼谷競技台新節目《金牌財神爺》首錄，他除了憂心NBA停賽損失非常大，上週剛從美國紐約看完正在耶魯大學攻讀博士的小兒子返台的他，也很擔心兒子安危，「有留了口罩給兒子，他回說這邊人都不戴，我戴不是很怪？但他一天十幾個小時都在實驗室，接觸人也很少，我覺得還好」。

徐乃麟每三個月會飛一趟美國去看兒子，他說半個多月前剛去美國時，當地還沒有很多確診案例，「我搭飛機去紐約時，全程戴口罩，但美國人完全不戴，我一下飛機就拿掉口罩，因為在當地戴口罩會被當作是生病的人，這是他們的文化。到現在還是不戴，可能真的要到兵臨城下吧！」他說距今相隔20多天，美國已經下了一級緊急命令，「因為他們沒有戴口罩的習慣，也沒有全民健保，基本上感冒是多休息、喝水，不看病的，很可能因此就耽誤了病情。」

他說，其實現在美國大學都已經宣布停課，包括耶魯大學也都停課了，「昨天我兒子傳訊息給我說宣布停課一個月了，但因為他是攻讀博士，每天待在實驗室10多小時，不受停課影響」。他上週從美國回來也不需要自我管理或居家檢疫，他開玩笑說：「台灣不會隨便發佈美國回來要自我隔離啦，美國是我們的爸爸，不會輕易發佈的。」

至於在澳洲拍片的影帝湯姆漢克與老婆也經傳確診，同樣身為藝人的徐乃麟說，他還好，覺得基本上台灣的大家平常都滿注意的，「自己有保護、也不要影響別人，加上台灣也還沒有群聚感染。像歐洲、澳洲大家都不戴口罩，自己保護不了，也防不了別人，這是比較擔心的。」他說自己沒有排隊買口罩，因為他過年去越南時買了20、30盒，雖然帶去美國給兒子但他不要，但是還是有硬塞給他。

徐乃麟透露自己近期收入其實不減反增，手上原有節目在廣告業務五窮六絕的淡季不但沒受到影響，在疫情肆虐的這個節骨眼還能開新節目，真的要謝謝老天爺賞飯吃，只有原本23日要回故鄉嘉義大林主持一個大型活動已宣布先取消延期。他力誇台灣防疫受全世界讚賞，在歐美大流行的現在，台灣還只有40多例真不簡單，很感謝所有醫療團隊，以及政府相關單位。

(中時 )