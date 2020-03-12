果粉注意！蘋果(Apple Inc.)在全球的直營店(Apple Store)推出全新的「音樂研究室: 混音創作 Alicia Keys 單曲」課程，讓 Today At Apple 課程內容更為豐富。無論是想要學習數位音樂創作、混音工程，或者是單純想要體驗一下「玩音樂」的樂趣，都可以透過線上報名，參與 Today At Apple 最新課程。

蘋果今(12)日連同知名歌手 Alicia Keys 共同宣佈，推出「音樂研究室：混音創作 Alicia Keys 單曲」課程，邀請世界各地的歌迷前往當地 Apple 直營店，以 Alicia Keys 即將推出的新專輯《ALICIA》中的 《Underdog》，學習如何創作出屬於自己的獨特混音版。

「音樂研究室：混音創作」Today At Apple 課程將帶你解構入門單曲，Alicia Keys的《Underdog》就是其一。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

關於《Underdog》單曲，Alicia Keys 向 Apple Music 說道:「我超愛這首歌!這和我們每個人都有關，一種敢於挑戰困難的渴望。這對我來說是如此特別，我迫不及待聽到各種不同的混音版。」

Today at Apple 的「音樂研究室：混音創作」將提供一系列課程，以當今最優秀、最亮眼的歌手為號召，讓歌迷學習如何解構熱門金曲，從創作這些歌曲的人們汲取靈感，再以 GarageBand 這款 Apple 的音樂創作 App，在 iPhone 和 iPad 上創作出屬於自己的獨特版本。在這些課程中，參與者將能體驗 iPhone 和 iPad 的強大功能，結合 GarageBand 易於使用的介面，在手中就能掌握製作音樂的一切所需。無論是 GarageBand 大師或只是第一次上手嘗試，「音樂研究室：混音創作」都能讓每個人學到一些新東西。

(中時電子報)